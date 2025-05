L' agricoltura del futuro si confronta con l' Ai due giorni di incontri alla Fiera di Udine

L'agricoltura del futuro si confronta con l'IA nei due giorni di incontri alla fiera di Udine. Un'occasione per esplorare opportunità concrete che l'intelligenza artificiale può offrire a settori interconnessi come l'agricoltura, la pubblica amministrazione e il sistema dell'informazione. Un'iniziativa dedicata all'approfondimento di temi cruciali per affrontare le sfide contemporanee.

Un confronto aperto e concreto sulle opportunità che l'intelligenza artificiale offre in diversi settori interconnessi e oggi alle prese con analoghe sfide: il mondo agricolo, la pubblica amministrazione, il sistema dell'informazione. A proporlo sarà un'iniziativa di approfondimento sul tema che.

