Laghi in Trentino ci sono 12 Bandiere Blu

In Trentino, ben dodici località hanno conquistato la Bandiera Blu, simbolo d’eccellenza per la qualità delle acque, la gestione dei rifiuti e l’efficienza nella depurazione. Questo prestigioso riconoscimento è stato assegnato durante la cerimonia della Fee (Foundation for Environmental Education), celebrando l’impegno del territorio per un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

Sono dodici le località trentine che, anche quest'anno, hanno ottenuto la Bandiera Blu, sinonimo di eccellenza a livello di acqua, gestione dei rifiuti ed efficienza nella depurazione. Il riconoscimento, prestigiosissimo, è giunto durante la cerimonia di premiazione della Fee (Foundation for Environmental Education).

