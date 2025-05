L’AGCOM striglia TV e radio italiane e le richiama a un’adeguata copertura dei referendum dell’8 e 9 giugno

L'AGCOM richiama le emittenti italiane a garantire un'adeguata copertura informativa sui referendum abrogativi dell'8 e 9 giugno. Il provvedimento sottolinea l'importanza di informare il pubblico riguardo ai temi in discussione, affinché gli elettori possano esercitare consapevolmente il proprio diritto di voto. Rai e radio devono adempiere a questa responsabilità informativa cruciale.

L’ AGCOM, ovvero l’ Autorità garante delle comunicazioni ha emesso un provvedimento di richiamo nei confronti della Rai e delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali. La richiesta è che garantiscano un’adeguata copertura informativa dei temi trattati nei cinque referendum abrogativi previsti per l’ 8 e il 9 giugno. L’intervento dell’ente si basa sui dati del monitoraggio dell’autorità e, come si legge in una nota ufficiale, «ha l’obiettivo di offrire ai cittadini un’informazione corretta, imparziale e completa sui quesiti referendari e sulle ragioni a sostegno delle opzioni di voto». Nelle ultime settimane i promotori dell’iniziativa avevano lamentato la mancanza di approfondimenti e pubblicità da parte dei network nostrani, e la scarsissima copertura mediatica offerta alle votazioni in programma per il prossimo mese. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’AGCOM “striglia” TV e radio italiane e le richiama a un’adeguata copertura dei referendum dell’8 e 9 giugno

