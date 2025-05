LagaBrigante in concerto per la festa al San Salvatore

La festa al San Salvatore a Chieti, rinviata per maltempo, si svolgerà finalmente nel fine settimana. Domenica sera, dalle 21, appuntamento in contrada San Salvatore con il concerto dei LagaBrigante, il noto gruppo folk-rock abruzzese, vincitori della targa per la *Migliore cover al Premio Pigro 2023*. Un evento da non perdere!

La festa al San Salvatore a Chieti, rinviata a causa del maltempo, sarà recuperata nel fine settimana. Domenica sera, dalle 21, in contrada San Salvatore ci sarè il concerto dei LagaBrigante, gruppo folk-rock abruzzese. Vincitori della targa per la *Migliore cover al Premio Pigro 2023*

