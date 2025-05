Ladri in azione in Brianza furto in una villetta | arrestati due uomini

Nella quiete della Brianza, due ladri sono stati arrestati dai carabinieri di Cesano Maderno mentre tentavano di rubare una motocicletta da una villetta in via San Francesco d’Assisi a Ceriano Laghetto. I due uomini, di 56 e 30 anni, sono stati colti in flagranza di reato durante l’operazione. Il fatto è successo...

