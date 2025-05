Ladri in azione all' Esselunga graffi e spintoni per scappare con trucchi e snack | arrestati

Martedì mattina, una coppia ha messo in scena un audace furto all'Esselunga di via Toscolano a Milano, rubando trucchi e snack. Tra graffi e spintoni, i ladri hanno cercato di scappare senza pagare, ma la loro fuga è stata interrotta. Arrestati con l'accusa di rapina impropria, dovranno ora affrontare le conseguenze delle loro azioni.

Una spesa fatta di prodotti cosmetici, articoli di bellezza e snack che non avevano intenzione di pagare. E l'incursione tra le corsie del supermercato Esselunga di via Toscolano a Milano martedì mattina per una coppia è finita con l'arresto. In manette, con l'accusa di rapina impropria, sono.

