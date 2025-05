Ladri al ristorante rubano anche un' auto e poi tentano il furto in un' azienda agricola

Una notte di follia criminale ha sconvolto Cerveteri, con una coppia di ladri che ha preso di mira un ristorante e un'azienda agricola. Tra furti di auto e tentativi audaci, i due uomini, di 35 e 51 anni, sono stati infine bloccati dai carabinieri, portando a un'immediata cattura e cessazione delle loro scorribande.

Una notte di scorribande criminali: nel mirino di una coppia di ladri un ristorante, un'azienda agricola e due auto. In manette sono finiti due uomini di 35 e 51 anni bloccati a Cerveteri dai carabinieri. Furto al ristorante Durante la notte i due si sono introdotti all'interno di un.

