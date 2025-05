L’accordo Washington-Riad sulla Difesa vale molto più di 142 miliardi Ecco perché

L'accordo Washington-Riad, con un valore di quasi 142 miliardi di dollari, rappresenta un passo cruciale nella cooperazione difensiva tra Stati Uniti e Arabia Saudita. Più di un semplice accordo finanziario, esso ha implicazioni geostrategiche significative, riflettendo un rafforzamento delle relazioni bilaterali e un impegno comune nella lotta contro minacce regionali e globali.

Durante la sua visita a Riad, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la firma di un accordo di forniture di difesa con l’Arabia Saudita dal valore di quasi 142 miliardi di dollari. “Il più grande accordo di difesa della storia”, così lo ha definito Trump durante il suo annuncio. Il pacchetto fa a sua volta parte di un più ampio impegno di investimenti bilaterali tra i due Paesi, per un totale di 600 miliardi di dollari. Tuttavia, le implicazioni di questo accordo vanno ben oltre i soli rapporti economici e chiamano in causa tutti i principali attori regionali, dalla Cina a Israele. I dettagli della vendita Al momento, l’amministrazione statunitense non ha fornito dettagli specifici sul contenuto dell’accordo. Tuttavia, si apprende dal comunicato stampa della Casa Bianca che l’intesa si articolerà su cinque aree strategiche: aeronautica e spazio, difesa aerea e missilistica, sicurezza marittima, modernizzazione delle forze terrestri e sicurezza delle frontiere, nonché l’aggiornamento dei sistemi informativi e di comunicazione. 🔗Leggi su Formiche.net