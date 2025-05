Labubu è un giocattolo da collezione l' accessorio più desiderato del momento

Labubu è il giocattolo da collezione che ha catturato l'attenzione di tutti, diventando l'accessorio più ambito del momento. Da semplice trend a vero e proprio fenomeno della moda, il tenero peluche colorato ha conquistato il cuore di molte celebrità e appassionati, dando vita a una caccia senza precedenti per accaparrarselo.

Quello che sembrava un divertente trend passeggero si è trasformato nel tormentone che ha dato una scossa alla moda. Ecco perché siamo tutti in coda per aggiudicarci un piccolo peluche colorato (celebrities incluse) 🔗Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Labubu, è un giocattolo da collezione l'accessorio più desiderato del momento

