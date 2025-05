Laboratorio usato come discoteca Scatta il sequestro dei vigili

Un laboratorio trasformato in discoteca è finito sotto sequestro durante i controlli notturni condotti tra Milano e Rozzano. Le verifiche, coordinate dalla Polizia di Stato e supportate da Carabinieri, Vigili del Fuoco e Polizia Locale, hanno portato a sanzioni e misure preventive, evidenziando irregolarità nella gestione degli spazi.

Controlli in locali notturni tra Milano e Rozzano: sanzioni e un sequestro preventivo. La Polizia di Stato, in coordinamento con la Tenenza dei Carabinieri di Rozzano, il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Rozzano, ha eseguito una serie di controlli amministrativi in alcuni esercizi pubblici tra Milano elevando diverse sanzioni di natura amministrativa e penale. Al termine delle verifiche presso l’ American Sax Club, in via Valleambrosia a Rozzano, è stato disposto il sequestro preventivo dei locali per irregolarità in materia edilizia: l’edificio risultava accatastato come laboratorio, ma veniva utilizzato come discoteca. Sono state elevate diverse sanzioni amministrative per apertura abusiva di locale di pubblico spettacolo, assenza della licenza comunale per trattenimenti danzanti, mancanza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Laboratorio usato come discoteca. Scatta il sequestro dei vigili

