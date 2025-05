La Ztl di Sala colpisce chi rispetta le regole

La nuova ZTL di Sala nel Quadrilatero della moda punisce i mezzi in regola, mentre gli abusivi continuano a circolare indisturbati. Residenti e lavoratori si trovano in difficoltà a causa di un provvedimento che non affronta il vero problema: i furgoni che sostano illegalmente. Le boutique lamentano una soluzione inefficace che penalizza chi segue le norme. Continua a leggere...

