La Vis in campo | vincere con la smanfriga come nel 1970 a Pantano

Si può vincere una gara di pallone come quella di stasera pensando a come si vinceva una gara di palline nell'altro secolo. Estate 1970, soleggiatissimo campetto di via Tombesi a Pantano, il campo "Benelli" a un tiro di schioppo con gli altoparlanti che trasmettevano le note di "Romanzo popolare" e il fumo delle sigarette nazionali che ti restava addosso per tutta la settimana. Il campetto di via Tombesi dunque: pullulava di bambini che tra una partita di pallone e l'altra, ce ne infilavano alcune a palline: "Cico palmo", "Buchetta" o "Righino". Nel primo caso dovevi colpire le palline dei concorrenti sparse tra un ceppo di maruga, uno di margherite, buche e avvallamenti. Nel secondo invece posizionavi in linea retta un numero definito di palline con in testa la "Battana", cioé la più grossa, bella e colorata.