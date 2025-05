La versione dei tabaccai arrestati | minacce dai borseggiatori nessuno scambio

Due tabaccai arrestati hanno raccontato la loro versione dei fatti, dichiarando di aver subito minacce da parte di borseggiatori. Hanno affermato che non c'era alcun accordo, ma solo un versamento economico forzato per evitare furti o limitare le perdite. Queste dichiarazioni sono emerse durante l'interrogatorio, riportato dalla stampa locale, e gettano luce su una situazione complessa.

Nessun accordo con i borseggiatori, solo un versamento economico, sotto minaccia, per evitare di essere derubati, o per limitare le perdite dei furti. Questo in sintesi, secondo quanto raccontato questa mattina dalla stampa locale, il contenuto dell'interrogatorio dei due titolari della. 🔗Leggi su Veneziatoday.it