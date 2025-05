La verità su quella vertebra rotta Liliana Resinovich la perizia ufficiale smentisce le ultime dichiarazioni

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, scomparsa nel dicembre 2021 e ritrovata tre settimane dopo, si infittiscono. La perizia ufficiale sulla vertebra rotta smentisce le ultime dichiarazioni, riaccendendo i riflettori su nuove rivelazioni e ipotesi investigative che, da un anno a questa parte, continuano a mutare e a sollevare interrogativi inquietanti.

Le indagini sulla morte di Liliana Resinovich, la donna scomparsa nel dicembre del 2021 e ritrovata cadavere tre settimane più tardi, continuano a intrecciarsi tra nuove perizie, rivelazioni tardive e ipotesi investigative che sembrano cambiare direzione di mese in mese. Dopo un primo orientamento verso il suicidio, la Procura ha aperto un fascicolo per omicidio, e attualmente a essere formalmente indagato è il marito della donna, Sebastiano Visintin. Al centro della puntata di questa sera, mercoledì 14 maggio, del programma "Chi l'ha visto?", ci sarà una testimonianza che ha già scosso l'opinione pubblica e riacceso dubbi cruciali sul caso. Giacomo Molinari, il tecnico preparatore che partecipò all'autopsia di Liliana, ha ammesso – a distanza di tre anni – di poter aver provocato lui stesso la lesione alla vertebra T2 della donna durante una manovra sul corpo prima dell'esame autoptico eseguito nel gennaio 2022.