La trappola del DNA | può una prova genetica decidere un destino?

La trappola del DNA: una semplice prova genetica può decidere il destino di una persona. L’analisi del DNA ha rivoluzionato le indagini criminali, fornendo agli investigatori uno strumento di precisione ineguagliabile. Questa branca della scienza forense è diventata fondamentale per risolvere casi complessi, identificare colpevoli e scagionare innocenti. Ma a quale prezzo?

L’avvento dell’ analisi del DNA nelle indagini criminali ha segnato una svolta epocale per la giustizia, offrendo agli investigatori uno strumento di precisione quasi assoluta. Oggi la genetica forense è considerata la chiave di volta per risolvere casi intricati, identificare colpevoli e scagionare innocenti. Ma questa tecnologia, celebrata come infallibile, è davvero priva di ombre? E soprattutto: è giusto che una sola corrispondenza genetica possa bastare per decidere il destino di una persona? Il DNA, grazie alla sua unicità – fatta eccezione per i gemelli omozigoti – permette di associare un individuo a una traccia biologica rinvenuta sulla scena del crimine. Sangue, saliva, capelli o pelle, anche in quantità minime, possono diventare la chiave per chiudere un’indagine. La forza di questa prova risiede nella sua capacità di escludere o identificare un sospetto con una precisione statistica che la giurisprudenza italiana considera “prova piena”, come ribadito recentemente dalla Cassazione: l’esito dell’indagine genetica, se condotto secondo rigorosi protocolli scientifici, può da solo fondare una condanna, senza necessità di ulteriori elementi convergenti. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - La trappola del DNA: può una prova genetica decidere un destino?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Ucraina trappola per la Russia - in un mese 1000 soldati morti o feriti al giorno

Ma l’attacco non ha minacciato Kharkiv e alla fine è stato fermato dalle difese ucraine. Attualità - Maggio è stato un 'tritacarne' per i soldati russi in Ucraina, dove - secondo le agenzie di intelligence statunitensi, britanniche e di altri paesi occidentali - ci sono stati una media di oltre 1000 militari feriti o uccisi ogni giorno.