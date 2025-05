La tragedia del Fortunale sbarca tra i banchi di scuola

La tragedia del Fortunale arriva tra i banchi di scuola. Ieri, nella scuola Borgo Rosselli, si è svolto un incontro organizzato dall’Amministrazione comunale per commemorare il drammatico evento del 1935, che portò alla morte di 11 marinai sangiorgesi. Gli studenti hanno ascoltato la toccante testimonianza di Tarantini, approfondendo una pagina significativa della storia locale.

Tragedia del Fortunale, la testimonianza di Tarantini alla scuola Borgo Rosselli L'Amministrazione comunale ha promosso, ieri, un incontro alla scuola Borgo Rosselli per raccontare agli studenti la tragedia del Fortunale che, nel 1935, causò la morte di 11 marinai sangiorgesi. Gli studenti delle classi quarte e quinte hanno avuto l'occasione di rivivere quei momenti attraverso le parole di Enzo Tarantini, familiare di una delle vittime. "Voglio ringraziare la scuola, il dirigente e i docenti per aver accolto positivamente l'iniziativa proposta dall'Amministrazione che va nella direzione di una partecipazione attiva dei ragazzi alla vita sociale, passata, presente e futura – ha commentato il sindaco Valerio Vesprini -. La testimonianza di Tarantini rappresenta un punto di partenza per un percorso di consapevolezza e di crescita per i nostri giovani".

