La testimonianza di Sophie Codegoni su una relazione tossica

Sophie Codegoni si apre a Le Iene, condividendo la sua esperienza in una relazione tossica con il suo ex compagno. L'influencer racconta il dramma vissuto, evidenziando la solitudine e le difficoltà affrontate. Scopri la sua testimonianza e le recenti rivelazioni sulla denuncia per stalking, riportate su Donne Magazine.

Cosa riportano altre fonti

Sophie Codegoni racconta la sua esperienza a Le Iene dopo la denuncia ad Alessandro Basciano

Riporta assodigitale.it: Sophie codegoni e la denuncia contro alessandro bascianoSophie Codegoni è tornata al centro dell’attenzione mediatica a seguito della denuncia present ...

Sophie Codegoni, replica a Le Iene: la verità su Alessandro Basciano

Secondo dilei.it: Sophie Codegoni racconta a Le Iene la fine della relazione con Alessandro Basciano e lo stalking, lanciando un messaggio all’ex.

Sophie Codegoni a le iene racconta una relazione abusante e accende il dibattito sulle violenze psicologiche

Si legge su gaeta.it: Sophie Codegoni racconta la sua esperienza in una relazione tossica, denunciando abuso psicologico, gelosia patologica e controllo, e lancia un appello alle donne a riconoscere il dolore invisibile e ...

