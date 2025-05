La proposta di introdurre una tassa sulla vecchiaia, avanzata dall'assessora regionale dell'Emilia-Romagna Isabella Conti, ha suscitato incredulità e polemiche. Dopo un vortice di reazioni, la Conti ha precisato che si tratta solo di un'idea che merita discussione, sollevando interrogativi su come affrontare le sfide legate all'invecchiamento della popolazione.

L'ultima stravaganza in fatto di tasse è la tassa sulla vecchiaia. Si tratta di una proposta avanzata dall'assessora regionale dell'Emilia-Romagna Isabella Conti, benché lei stessa, dopo un paio di giorni di incredule reazioni trasversali, abbia infine specificato che, per carità, si tratta solo di una suggestione. A seguire, il presidente de Pascale ha sepolto la faccenda: non si farà. Comunque, poiché l'idea ha incontrato anche diversi favori (l'assessore alla Sanità Fabi, il Forum del Terzo Settore, una parte dell'Anci) è bene, prima di confutarla, riassumerla. L'idea è questa: per risolvere il problema dell'assistenza agli anziani non autosufficienti, basta chiedere un contributo a tutti gli over 65, dai 200 ai 600 euro l'anno, parametrato all'Isee, offrendo in cambio servizi. ''In questo modo spiega Conti assicuriamo loro che non dovranno più cercare una badante, penseremo a tutto noi, dalle strutture residenziali ai condomini solidali''. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it