la tappa solidale del giro premio al tempo di qualità

Il Giro d'Italia porta a Lucca una tappa importante oltre a quella strettamente agonistica. Domenica 18 maggio la Fondazione Maruzza sarà sulle Mura – alle 15 al Baluardo San Donato – per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza delle cure palliative per bambini e ragazzi con patologie complesse e inguaribili. Un "giro" che in questo caso non premia il miglior tempo, ma il tempo di qualità. Che non corre per arrivare primi, ma per portare cura, vicinanza e dignità a ogni tappa della vita. L'evento è organizzato da M'aMa – Dalla Parte dei Bambini, in collaborazione con I Magicolieri – Onlus e numerose realtà locali che hanno deciso di esserci, ancora una volta, dalla parte dei più fragili. In più ha il sostegno del Comune di Lucca, della USL Toscana Nord Ovest, con il prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, della Coop e il Patrocinio della Regione Toscana.