La svolta di Papa Leone XIV rompe la tradizione con il primo orologio tecnologico Tutte le differenze con gli altri pontefici

La storica svolta di Papa Leone XIV segna un cambiamento radicale nella tradizione pontificia: il primo Papa a indossare un orologio tecnologico. Con questo gesto, il tempo sacro si rinnova e si avvicina ai fedeli. Se un secolo fa sarebbe stato impensabile, oggi la curiosità collettiva si scatena per scoprire il significato di questo nuovo simbolo papale.

Nuovo Papa, nuovo orologio da polso. Il tempo sacro si evolve. E se un secolo fa era impensabile che il pontefice ne indossasse uno, ora la curiosità dei fedeli (e non) si scatena per. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - La svolta di Papa Leone XIV, rompe la tradizione con il primo orologio tecnologico. Tutte le differenze con gli altri pontefici

Le notizie più recenti da fonti esterne

Papa Leone, lettera agli ebrei: «Rafforziamo il dialogo». Svolta dopo le tensioni nel pontificato di Francesco

Riporta ilmessaggero.it: Per ricucire gli strappi con il mondo ebraico che si sono prodotti in questi ultimi due anni, dal Sette di Ottobre in poi, servirà ago e (tantissimo) filo. Leone XIV dovrà lavorare ...

La svolta di Papa Leone XIV, rompe la tradizione con il primo orologio tecnologico. Tutte le differenze con gli altri pontefici

corriereadriatico.it scrive: Nuovo Papa, nuovo orologio da polso. Il tempo sacro si evolve. E se un secolo fa era impensabile che il pontefice ne indossasse uno, ora la curiosità dei fedeli (e non) si scatena ...

Papa Leone su X e Instagram, ecco i suoi profili: come si chiama sui social

Lo riporta ilmattino.it: Papa Leone XIV, al quinto giorno del suo pontificato, ha compiuto una visita a sorpresa al Pontificio Istituto Patristico Augustinianum di via Paolo VI, adiacente al colonnato di San ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Papà non litigate! Uccide la compagna a Pordenone, il biglietto del figlio di 8 anni

Uno dei figli di Giuseppe Forciniti, l'infermiere 33enne che ha ucciso la sua compagna Aurelia Laurenti??a Roveredo in Piano ( Pordenone), dice in una lettera al padre:" Pap? non litigate.