La strategia di Sinner | Contento di aver avuto delle difficoltà ne avevo bisogno L’importante adesso è non pensare al tennis

Jannik Sinner riflette sulla sua recente sfida sul campo, rivelando che le difficoltà affrontate sono state indispensabili per la sua crescita. Con un peso sollevato dalla questione Clostebol, si sente ora più leggero e pronto a godere del tennis, specialmente in un’atmosfera vibrante come quella del Centrale, dove ogni partita diventa un'opportunità per riscoprire se stesso.

“È stata una grande sfida per me, avevo bisogno di una partita così per cercare di capire qual è il mio livello attuale. Ora sono più leggero, dopo un anno con questo peso legato al caso Clostebol ora mi sento meglio e onestamente non c’è posto più bello che giocare sul Centrale pieno in questo momento”. Queste sono state le parole di Jannik Sinner in conferenza stampa dopo aver sconfitto Francisco Cerundolo agli Internazionali d’Italia, staccando così il pass per i quarti di finale in cui affronterà uno tra Ruud e Munar. “Sono contento, però sono una persona che sta sul presente. Sono nei quarti, ma so che le cose possono cambiare velocemente. Sono partito bene, nel secondo turno ero più in difficoltà invece con Cerundolo ho fatto un passo in più, ho speso molto mentalmente. L’importante adesso è riposare, non pensare al tennis, ma ad altre cose”, ha dichiarato l’altoatesino. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La strategia di Sinner: “Contento di aver avuto delle difficoltà, ne avevo bisogno. L’importante adesso è non pensare al tennis”

