La strategia di Meloni | usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr

La strategia di Meloni si basa sull'opposizione al MES per ottenere una proroga per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Il governo italiano continua a rifiutare la ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità, cercando nel contempo di sfruttare una connessione strategica tra queste due posizioni, con riflessi significativi sulle scelte europee e nazionali.

Il governo italiano continua a opporsi alla ratifica del Meccanismo Europeo di Stabilità mentre insiste per ottenere più tempo per spendere i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Due questioni apparentemente separate che potrebbero invece essere strategicamente collegate. Mentre l’Europa chiede a gran voce la ratifica del Mes, l’Italia gioca la carta del rinvio, usando la sua posizione unica come possibile leva negoziale per ottenere vantaggi su altri fronti, primo fra tutti la proroga del Pnrr. Il muro italiano sul Mes: l’unica voce fuori dal coro in Europa. Nell’ultimo Eurogruppo, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha dovuto nuovamente spiegare perché l’Italia rimane l’unico paese UE a non aver ancora ratificato la riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità. La risposta è sempre la stessa: “I numeri in Parlamento non ci sono”, come dimostrato dal voto contrario della Camera del 21 dicembre 2023. 🔗Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - La strategia di Meloni: usare il no al Mes per ottenere la proroga del Pnrr

Cosa riportano altre fonti

Dazi, Meloni cauta non vuole la 'guerra' con Trump. No alla linea dura di Parigi e Berlino e a maggio il viaggio negli Usa

Segnala msn.com: Inside Una situazione complicata, anche perché Emmanuel Macron e il futuro cancelliere tedesco Friedrich Merz non hanno alcuna intenzione di usare ... La strategia di Giorgia Meloni, sempre ...

Dazi, Meloni cerca l'exit strategy e detta linea della calma: "No allarmismo"

Come scrive msn.com: All'indomani della scure sulle merci europee annunciata da Donald Trump, la premier Giorgia Meloni annulla tutti ... una forma di autolesionismo". La strategia italiana per affrontare l'ondata ...

Meloni: "Con Trump leali ma non subalterni. No a strumentalizzazione antifascismo”

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: 'Con Trump leali ma non subalterni. No a strumentalizzazione antifascismo” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Trading NFP News - etoro non agricola strategia di trading del libro paga non agricola implementata

Il Non-Farm Payroll etoro o NFP è uno dei principali indicatori della crescita economica. Il rapporto del PFN contiene le statistiche sull'occupazione non agricola negli Stati Uniti per il mese precedente.