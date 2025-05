La strage di Monreale Minacce e pressioni allo Zen in fuga i parenti dei fermati

Dopo la strage di Monreale, un clima di terrore ha colpito le famiglie dei presunti carnefici, costringendole a lasciare il quartiere dello Zen. Minacce e pressioni hanno alimentato un piccolo esodo, rivelando l'atmosfera di ostilità e paura che si è diffusa nel territorio nei giorni successivi all'orrendo evento del 27 aprile.

Minacce e un ambiente diventato ostile hanno costretto alcune delle famiglie del gruppetto dei carnefici di Monreale a lasciare lo Zen. Un piccolo esodo che si è via via consumato nei giorni immediatamente successivi alla strage della notte del 27 aprile, che per alcuni si è rivelato necessario. I primi costretti ad allontanarsi sono stati i genitori di Salvatore Calvaruso: raggiunti dalla lapidazione. 🔗Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La strage di Monreale. Minacce e pressioni allo Zen, in fuga i parenti dei fermati

Ne parlano su altre fonti

La strage di Monreale. Minacce e pressioni allo Zen, in fuga i parenti dei fermati

msn.com scrive: Un piccolo esodo nei giorni dopo la notte di follia. Tra i primi costretti ad allontanarsi i genitori di Salvatore Calvaruso. Ma anche degli altri ora non si trovano più le tracce ...

Strage di Monreale. Minacce e pressioni allo Zen In fuga i parenti dei fermati

Come scrive ilovepalermocalcio.com: Dopo la tragica notte del 27 aprile, che ha lasciato tre giovani morti davanti al bar 365 di Monreale, lo Zen di Palermo è diventato teatro di un’escalation di tensioni, sospetti e paure. Come raccont ...

Strage di Monreale, la rete si stringe: sette ricercati, spunta anche una ragazza

Come scrive ilovepalermocalcio.com: Le indagini sulla strage di Monreale si allargano. Secondo quanto ricostruito da Fabio Geraci sul Giornale di Sicilia, sarebbero almeno sette i soggetti ancora nel mirino degli inquirenti. Tre – Calva ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chi è Salvatore Calvaruso, il 19enne dello Zen reo confesso della strage di Monreale

Salvatore Calvaruso, 19 anni, cresciuto nel quartiere Zen di Palermo, è il giovane reo confesso della strage avvenuta a Monreale.