la storia nascosta vita di giuseppe bassani

Un progetto scolastico coinvolgente, "La Storia Nascosta", ha preso vita grazie alla classe V N del liceo scientifico Roiti in collaborazione con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (Meis). L'iniziativa mira a tenere viva la memoria di Giuseppe Bassani, un ebreo deportato, attraverso la riscoperta della sua storia e delle sue esperienze.

Un progetto scolastico per non dimenticare. Gli studenti della classe V N del liceo scientifico Roiti hanno collaborato con il Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah (Meis) per dare vita a ‘La Storia nascosta’, un’iniziativa dedicata alla memoria di Giuseppe Bassani, ebreo deportato durante la Shoah e oggi ricordato da una pietra d’inciampo posata in via Mazzini 88. Attraverso un percorso di ricerca storica e rielaborazione creativa, gli studenti hanno prodotto tre newsletter che raccontano episodi e documenti della vita di Giuseppe Bassani e che verranno inviate per tre settimane a tutti gli iscritti alla newsletter del Meis ogni martedì a partire da ieri. Il progetto si inserisce nel quadro delle iniziative cittadine legate alla posa delle pietre d’inciampo, promosse dal Comune e dalla Comunità ebraica, per mantenere viva la memoria delle vittime delle persecuzioni razziali. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it