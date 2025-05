La storia di Nikita la prima donna killer di camorra | intervista a Cristina Pinto

Nikita, la prima donna killer di camorra, racconta la sua storia in un'intervista con Cristina Pinto. Un racconto crudo, intriso di violenza e sfide, che si intreccia con la dolcezza di una maternità redentiva. Sul suo braccio, un tatuaggio segna l'unica data significativa: quella della nascita di Elena, la speranza in un futuro migliore.

La sua vita potrebbe essere tranquillamente un romanzo. Un romanzo crudo e senza lieto fine, o forse sì. Il suo lieto fine porta il nome di sua figlia, Elena, di cui porta la data di nascita tatuata sul braccio, forse l'unica data che valga veramente la pena ricordare della sua vita crudele e.

"Nikita, storia di una camorrista": Cristina Pinto si racconta in un libro

In Nikita. Storia di una camorrista, Cristina si racconta senza filtri, offrendo una testimonianza diretta e sincera della sua travagliata vita tra crimine e redenzione":

"Nikita, storia di una camorrista": Cristina Pinto si racconta in un libro

"Nikita storia di una camorrista" è il titolo del libro scritto a quattro mani da Cristina Pinto e Stefania Franchini per le edizioni Iod che verrà presentato domani, venerdì 11 aprile

