La storia di Makam arrestato per un mal di denti perché clandestino e ora cittadino italiano

Makam Ba, senegalese classe 1976, passa da clandestino a cittadino italiano, seguendo un percorso inatteso. Arrestato nel 2009 per un mal di denti, la sua storia si intreccia con questioni di immigrazione e diritti. Oggi, raccontiamo il viaggio che l'ha portato a ottenere la cittadinanza, simbolo di riscatto e speranza.

Brescia – Da clandestino a cittadino italiano. Doveva essere espulso nel 2009, Makam Ba, classe 1976, arrivato a Brescia nel 2005 dal Senegal. Così, per lo meno, auspicò una rappresentanza politica che al tempo guidava l’amministrazione comunale, quando si diffuse la notizia che l’uomo era stato arrestato mentre era in pronto soccorso, perché non aveva alcun documento: montò il caso politico, con la mobilitazione dei centri sociali e l’intervento dei legali Manlio Vicini e Sergio Pezzucchi, che contribuirono a rimettere Makam Ba in libertà. “Due volte sono stato arrestato – racconta oggi, fresco di cerimonia per l’acquisizione della cittadinanza –. Ora il mio impegno è che tanti altri non debbano passare quello che ho dovuto subire io”. In Italia ci è arrivato con un visto Schengen, per lavorare. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La storia di Makam, arrestato (per un mal di denti) perché clandestino e ora cittadino italiano

