La storia dei due 60enni che guidavano senza patente da 40 anni | che cosa hanno risposto quando sono stati scoperti

A Cremeno, due sessantenni sono stati scoperti a guidare senza patente per 40 anni. La loro giustificazione? "Ci ho provato a prenderla, ma mi hanno sempre bocciato all'esame". Una storia surreale che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sull'ironia della vita. Scopriamo i dettagli di questa strana vicenda e le conseguenze per i protagonisti.

«Ci ho provato a prenderla, ma mi hanno sempre bocciato all’esame». È questa la giustificazione data da uno dei due sessantenni finiti nei guai per aver guidato una vita intera, ben 40 anni, senza aver mai preso la patente. Succede a Cremeno, in provincia di Lecco. Uno dei due è stato fermato per la terza volta alla guida di un furgone senza patente, mentre l’altro ha tentato (invano) la fuga quando ha visto la polizia. I due sono stati fermati durante controlli ordinari dei posti di blocco. Il primo, fermato venerdì scorso, ha confessato di non aver mai preso la patente in vita sua e si è preso – per la terza volta – una multa di 5mila euro. Il secondo, invece, è stato bloccato sabato scorso dopo aver provato a fuggire. Fermato poco dopo, ha provato a difendersi dicendo che da giovane «aveva ottenuto il foglio rosa». 🔗Leggi su Open.online