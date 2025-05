La star 67enne regala una masterclass su come gestire con classe infinita i ricci silver anche al mare

A Cannes 2025, la 67enne Andie MacDowell brilla con i suoi ricci silver, regalando una masterclass su come portarli con classe anche in riva al mare. Mentre le star internazionali scintillano sulla Croisette, MacDowell cattura l'attenzione di fotografi e pubblico, dimostrando che la bellezza e la grazia non hanno età.

U na costellazione di divine illumina la Croisette, sono le star internazionali protagoniste del Festival di Cannes 2025. Che già dal primo giorno si contendono i flash di fotografi con la loro presenza. Quella che, almeno fin qui, ruba la scena è la 67enne Andie MacDowell. Pasionaria della tinta silver, che non teme di mostrarsi anche con un lieve effetto crespo. Cannes 2025, Juliette Binoche guida il primo red carpet della giuria X Leggi anche › Cannes 2025, sul primo red carpet nuovi hairlook per Halle Berry e Bella Hadid. E un beauty trend Andie MacDowell, i primi look da Riviera. Juliette Binoche, Bella Hadid, Alba Rohrwacher, Halle Berry. Nella serata della cerimonia di apertura, il red carpet di Cannes 2025 scintilla con i look stratosferici delle protagoniste di questa edizione. Ma i look da gran sera, a volte, fanno a gara con quelli più casual.

