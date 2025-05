La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura | è la rivalsa della politica sulle toghe | L’intervento

La recente approvazione in prima lettura della riforma sulla separazione delle carriere dei magistrati segna un passo preoccupante verso il rafforzamento della politica sulle toghe. Questa modifica alla Costituzione, attuata senza possibilità di emendamenti, rischia di indebolire l'indipendenza della magistratura e di minare la giustizia in nome di un populismo strumentale.

*** La Camera ha approvato, in prima lettura, la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere dei magistrati, che è stata demagogicamente blindata con una procedura che non ha precedenti: si decide di modificare la Carta costituzionale respingendo a priori qualsiasi emendamento, qualsiasi modifica, così dimostrando quale concezione della democrazia e dello Stato di diritto abbia l’attuale maggioranza parlamentare. I sostenitori della riforma – e in primis Carlo Nordio, il peggiore ministro di Giustizia dell’era repubblicana e che ritiene la separazione delle carriere la madre di tutte le riforme e, come tale, la panacea di tutti i mali della giustizia – pongono a base della riforma i seguenti argomenti: garantisce la “ terzietà ” del giudice e il “giusto processo” e renderà la giustizia più efficiente;. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “La separazione delle carriere serve solo a indebolire la magistratura: è la rivalsa della politica sulle toghe” | L’intervento

