La segnalazione di un lettore | In stato di abbandono la pista ciclabile dietro all' istituto San Luigi Orione FOTO

Un lettore ci informa sullo stato di abbandono della pista ciclabile situata dietro l'istituto San Luigi Orione. Attraverso la sua esperienza, ci racconta le difficoltà incontrate durante il percorso in bicicletta.

«Volevo segnalare lo stato di abbandono della pista ciclabile dietro all'istituto San Luigi Orione». È quanto ci scrive un nostro lettore che si è trovato a percorrere con la sua bicicletta il percorso.

La segnalazione di un lettore: "In stato di abbandono la pista ciclabile dietro all'istituto San Luigi Orione" [FOTO]

