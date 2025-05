Istanbul torna protagonista nei negoziati per la pace tra Russia e Ucraina, dopo il fallimento delle trattative nel 2022. Questa volta, il fattore Trump si intreccia con le dinamiche geopolitiche, mentre nuovi attori cercano di influenzare l'esito. Ma chi desidera realmente la pace e chi, mascherando le intenzioni, spinge per il prolungamento del conflitto?

Istanbul torna al centro dei negoziati per la pace tra Russia e Ucraina. La prima volta, è noto, andò male: nel 2022 le trattative saltarono per volontà di chi voleva la guerra. Gli stessi che oggi vogliono ancora che il conflitto nel Donbass prosegua a oltranza. Oggi si chiamano volenterosi ma come allora non sono . La seconda chance di pace a Istanbul e il fattore Trump L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it