La scuola serve un piatto con glutine a una bimba celiaca la madre | Non si reggeva in piedi stava per riaccadere

Una grave svista ha colpito la scuola elementare di via Palermo a Milano, dove due bambini celiaci hanno ricevuto un pasto con glutine. La madre di una delle bimbe racconta la drammatica esperienza della figlia, colpita da un forte malessere. "È stato orribile, ha vomitato violentemente e poco dopo è successo lo stesso a un altro bambino".

