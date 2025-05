La Scuola di sviluppo a Copparo | Prepariamo i manager del futuro

La Scuola di Sviluppo Territoriale approda a Copparo, offrendo un'opportunità unica ai giovani studenti delle scuole superiori della provincia di Ferrara. Questo progetto formativo mira a fornirgli le competenze necessarie per diventare i leader locali del futuro, preparando i manager di domani in un contesto stimolante e attuale, culminato in un incontro presso la sala consiliare del palazzo comunale.

Ha fatto tappa a Copparo la Scuola di sviluppo territoriale, progetto formativo che coinvolge giovani studenti delle scuole superiori della provincia di Ferrara con l’obiettivo di prepararli a diventare i leader locali del futuro. L’incontro si è svolto nella sala consiliare del palazzo comunale (foto) e ha avuto come tema la ’ Programmazione territoriale ed europea ’. A tenere la lezione è stato Alessandro Daraio, del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Emilia-Romagna, che ha illustrato strumenti, strategie e obiettivi legati alla programmazione dei fondi europei e alle politiche pubbliche di sviluppo. I giovani partecipanti, accompagnati da Ruggero Villani del Comitato scuola di sviluppo territoriale, sono stati accolti dal sindaco Fabrizio Pagnoni e dall’assessore alle Attività produttive Alessandro Amà, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative come questa per il futuro del territorio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Scuola di sviluppo a Copparo: "Prepariamo i manager del futuro"

