La scuola di Parete modello di educazione e cittadinanza | la Basile – Don Milani si distingue per impegno cultura e amore per il territorio

L'Istituto Comprensivo Statale “Basile – Don Milani” di Parete rappresenta un modello di educazione e cittadinanza, unendo impegno culturale e amore per il territorio. Attraverso iniziative come il programma “Parete Green 2024/2025”, la scuola dimostra la sua capacità di creare connessioni significative con la comunità, promuovendo un futuro sostenibile e consapevole.

Ancora una volta l'Istituto Comprensivo Statale "Basile – Don Milani" di Parete si distingue per visione educativa, sensibilità culturale e capacità di connettere la scuola con il territorio. Lo fa attraverso iniziative concrete e coinvolgenti, come il programma "Parete Green 20242025", un vero.

