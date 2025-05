La città di Pisa e la sua Università piangono la scomparsa del professor Giuseppe Cognetti, pioniere dell'ecologia. Riconosciuto per la sua competenza e autorevolezza, ha dedicato la sua vita alla ricerca scientifica e alla sostenibilità ambientale, contribuendo in modo significativo alla comprensione delle interazioni ecologiche e alla tutela del nostro pianeta.

La città di Pisa e la sua Università piangono la scomparsa di Giuseppe Cognetti, professore emerito di Ecologia all' Università di Pisa e per tanti anni membro della Commissione per la ricerca scientifica del Ministero dell'Ambiente, proprio in virtù della sua riconosciuta competenza e autorevolezza. Nato a Livorno il 13 febbraio 1928, laureatosi in Scienze Biologiche a Pisa con il professor Mario Benazzi e successivamente divenuto assistente del professor Guido Bacci all'Università di Sassari, Cognetti ha vissuto una brillante carriera accademica divenendo subito, poco più che trentenne, ordinario di Zoologia all'Università di Modena. Dal 1979 fino al 2001 è stato professore ordinario di Ecologia dell'Università di Pisa, mentre successivamente, sempre a Pisa, è stato professore emerito di Ecologia.