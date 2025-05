La Savino Del Bene conferma anche il vice allenatore Sándor Kántor

La Savino Del Bene Volley annuncia con entusiasmo la conferma di Sándor Kántor come vice allenatore per la prossima stagione. Già parte dello staff tecnico dal 2021, Kántor affronterà così il suo quinto anno nel ruolo, contribuendo ulteriormente alla crescita della squadra. Il direttore sportivo ha espresso soddisfazione per questo rinnovo strategico.

FIRENZE – La Savino Del Bene Volley conferma anche Sándor Kántor nel ruolo di secondo allenatore per la prossima stagione. Kántor fa parte dello staff tecnico scandiccese dal 2021 e per il quinto anno ricoprirà il ruolo di vice allenatore. A commentare il rinnovo è stato il direttore sportivo Francesco Paoletti: “La stagione 2025-2026 sarà la quinta per Sandor Kantor in qualità di assistente allenatore. La sua figura tecnica e il profilo personale lo rendono una persona di totale fiducia della società e un tecnico che ha saputo relazionarsi positivamente con gli allenatori che si sono succeduti mettendo a disposizione il suo enorme bagaglio esperienziale sia da coach che da giocatore. La conferma per la quinta stagione consecutiva è stata una scelta naturale verso cui si è andati di comune accordo. 🔗Leggi su Corrieretoscano.it

