La Sapienza contro la guerra | ‘Cessate il fuoco a Gaza e aiuti subito’

L'Università Sapienza di Roma si schiera in difesa della pace, condannando l'escalation militare a Gaza. Con una mozione del Senato accademico, l'ateneo chiede un immediato cessate il fuoco e l'invio urgente di aiuti umanitari, evidenziando l'importanza di soluzioni negoziali. Questo atto formale riflette la mobilitazione degli studenti e il loro impegno per un futuro di dialogo e giustizia.

Con una mozione del Senato accademico, l’Università Sapienza di Roma condanna l’escalation militare a Gaza e invoca il cessate il fuoco immediato, l’invio urgente di aiuti umanitari e soluzioni negoziali per la pace. Un atto formale e netto, frutto anche della mobilitazione degli studenti negli ultimi due anni. Sdegno accademico per la crisi in Palestina . La Sapienza contro la guerra: ‘Cessate il fuoco a Gaza e aiuti subito’ Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

CHOC A LIVORNO, COSPARGE UN CANE DI BENZINA PER DARGLI FUOCO

Rolfo, è un cane di otto anni. Ha una mamma umana: Marzia Capitani, con cui vive a Livorno. Rolfo si trovava nel giardino di casa sua, senza dar fastidio a nessuno, quando un balordo, non ancora identificato, lo ha ricoperto di benzina e acquaragia, probabilmente per dargli fuoco.