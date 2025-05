La sanità è interesse di tutti | la serata a Mandello fa il pienone

La sanità è un tema di fondamentale interesse per tutti, e l'incontro tenutosi martedì sera a Mandello ha dimostrato quanto sia sentita questa questione. Organizzato dal Circolo Pd Mandello Abbadia, l'evento "Migliorare la sanità lombarda" ha visto una grande partecipazione, trasformando la sala civica di Molina in un vivace confronto di idee e proposte.

