La Sampdoria scende alla serie C !!!

La Sampdoria vive un momento drammatico e scende in Serie C, segnando una delle pagine più tristi dei suoi 78 anni di storia. Il web è in subbuglio, e la metà blucerchiata di Genova esprime il proprio dolore. Un club che ha vissuto trionfi indimenticabili ora affronta una sfida difficile e inaspettata.

2025-05-13 22:42:00 Il web è in trepidazione: Metà “blucerchiata” di Genova grida. La Sampdoria, che ha iniziato lo spagnolo Gerard Yepes appena scritto La pagina più triste dei suoi 78 anni di storia.? Il “samp”, Il vincitore dello “Scudetto” nel 1990-91 e il campione di “Coppa” quattro volte, ha consumato la sua discesa alla serie C la terza divisione del calcio italiano. Una categoria che non aveva mai calpestato. Il rivale di Barcellona nella finale della Coppa Europa del 1992 La giornata è iniziata, l’ultima serie B, 16 °, Nelle posizioni di promozione della discesa. Dipendeva da se stesso per evitare la discesa diretta. Potrebbe anche evitare la promozione e il salvataggio (sicuramente). Tuttavia, Il sorteggio contro la Juve Stabia (0-0), Insieme alle vittorie del Frosinone contro Sassuolo (0-1) e il Salernitan su Cittadella (0-2), Hanno condannato quelli del nuovo arrivato Alberico Evani, Quarto allenatore della Sampdoria finora in questo corso: È successo ad Andrea Pirlo, Andrea Sottil e Leonardo Sempli. 🔗Leggi su Justcalcio.com

