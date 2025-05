La Sampdoria retrocede in Serie C playout Frosinone-Salernitana | tutti i verdetti

Nell'ultima giornata di Serie B, la Sampdoria e il Cittadella retrocedono in Serie C, un duro colpo per le loro ambizioni. Il Frosinone e la Salernitana, invece, affronteranno i playout per la salvezza. Questi i principali verdetti di un campionato avvincente, mentre il Cesena festeggia i suoi successi in zona alta.

ROMA (ITALPRESS) – Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C insieme al Cosenza, mentre Frosinone (16°) e Salernitana (17°) si giocheranno la permanenza in B nel playout. Sono questi i verdetti della lotta salvezza nell’ultima giornata di Serie B, mentre nei piani alti è il Cesena a prendersi il posto per i playoff che definiranno la terza squadra promossa in A insieme a Sassuolo e Pisa. La formazione romagnola (7°) sfiderà nel turno preliminare il Catanzaro (6°), mentre la Juve Stabia (5°) affronterà il Palermo (8°) con l’obiettivo del pass per le semifinali, dove sono già qualificate Spezia (3°) e Cremonese (4°). IL CALENDARIO DEI PLAYOFF. TURNO PRELIMINARE Catanzaro – Cesena 1705, ore 17.15 Juve Stabia – Palermo 1705, ore 19.30 ANDATA SEMIFINALI vinc. Juve Stabia-Palermo – Cremonese 2105, ore 20. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - La Sampdoria retrocede in Serie C, playout Frosinone-Salernitana: tutti i verdetti

