La Sampdoria retrocede in Serie C i tifosi vanno su tutte le furie | interviene la polizia

La Sampdoria retrocede in Serie C dopo un deludente pareggio con la Juve Stabia, scatenando l'ira dei tifosi blucerchiati. La contestazione infuria, costringendo la polizia a intervenire per garantire la sicurezza durante il rientro dei giocatori negli spogliatoi. Un finale amaro per una stagione da dimenticare.

I blucerchiati pareggiano con la Juve Stabia e salutano la Serie B. Durissima contestazione dei sostenitori doriani. Gli agenti scortano il rientro dei calciatori negli spogliatoi 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La Sampdoria retrocede in Serie C, i tifosi vanno su tutte le furie: interviene la polizia

La Sampdoria retrocede in Serie C, i tifosi vanno su tutte le furie: interviene la polizia

Riporta msn.com: I blucerchiati pareggiano con la Juve Stabia e salutano la Serie B. Durissima contestazione dei sostenitori doriani. Gli agenti scortano il rientro dei calciatori negli spogliatoi ...

