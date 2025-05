La Sampdoria retrocede in Serie C è la prima volta nella sua storia

Per la prima volta nella sua storia, la Sampdoria retrocede in Serie C. Dopo un pareggio cruciale contro la Juve Stabia, la storica squadra genovese, che vanta un prestigioso Scudetto nel 1990-91, si trova costretta a lasciare la Serie B. Una pagina triste per i tifosi e un momento cruciale per il futuro del club.

La Sampdoria è retrocessa in Serie C per la prima volta nella sua storia. La squadra doriana, che nel suo palmares ha anche lo Scudetto 1990-91, ha pareggiato 0-0 contro la Juve Stabia, nel recupero della 34esima giornata. Aveva bisogno di una vittoria per rimanere in Serie B. Retrocesse anche Cosenza e Cittadella. Insieme alla Samp retrocedono direttamente anche il Cosenza e il Cittadella. Mantova e Brescia si sono salvate all'ultimo, mentre Frosinone e Salernitana vanno ai playout. Flop Sampdoria. A nulla sono serviti i cambi allenatore – quattro tecnici diversi in una sola stagione – e uno staff composto da tanti ex giocatori della grande Samp. I blucerchiati chiudon l'annata alla terzultima posizione con 41 punti.

