La Sampdoria in serie C tra l' orgoglio di Olly e la festa dei genoani

La Sampdoria vive un momento difficile con la retrocessione in Serie C, ma l'orgoglio dei suoi tifosi, rappresentato da Olly, non svanisce. Mentre i genoani festeggiano, il giovane artista ricorda i legami profondi con la sua squadra del cuore, promettendo supporto in questo nuovo capitolo. "Forza Sampdoria", scrive sui social, un messaggio di speranza e fedeltà.

AGI - Tre mesi fa festeggiava l'inatteso trionfo a Sanremo con un pensiero alla 'sua' Sampdoria e ora è stato il primo a incoraggiare i blucerchiati dopo l'altrettanto inattesa retrocessione in Serie C: "Sei stata al mio fianco e io resterà al tuo. Forza Sampdoria ", ha scritto sui social il 24enne cantante genovese poche ore dopo il pareggio 0-0 sul campo della Juve Stabia che ha condannato la Samp a uscire dal calcio professionistico per la prima volta nei suoi 79 anni di storia in cui ha vinto uno scudetto nel 1991. I calciatori sono rientrati all'alba in autobus, scortati dall'aeroporto di Malpensa nel timore di contestazioni. La Federclubs, la federazione dei club blucerchiati, ha parlato di "punto più basso" nella storia del club toccato "sul campo, meritatamente, per non aver mai saputo invertire la rotta nel corso di un'intera stagione". 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - La Sampdoria in serie C tra l'orgoglio di Olly e la festa dei genoani

