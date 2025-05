La salute inizia a tavola Campagna ad Agrofutura | Il benessere? È social

La salute inizia a tavola: un concetto fondamentale che sarà al centro della campagna "Il benessere è social". Venerdì 14 maggio 2025, Davide Campagna, influencer nel settore food e fitness, discuterà di alimentazione e benessere psicofisico durante Agrofutura Festival. Non perdere l'opportunità di ascoltare i suoi preziosi consigli!

Bologna, 14 maggio 2025 – Alimentazione e benessere psicofisico. Questo il titolo dello speech che venerdì pomeriggio per Agrofutura Festival vedrà come ospite Davide Campagna, food and fitness influencer, creatore di ‘Cotto al Dente’, pagina che conta oltre 800mila follower. L’appuntamento è da fissare in agenda alle 17,30 e si terrà in piazza Minghetti, dove sarà allestita Casa Carlino. Un evento che indaga sull’importanza del seguire, nel corso della nostra quotidianità, uno stile di vita sano, dettato da buona cucina salutare da accompagnare da attività fisica. L’appuntamento fa parte del progetto editoriale e territoriale de il Resto del Carlino, insieme con La Nazione e Quotidiano Nazionale, che propone, per le giornate di venerdì e sabato, a pubblico e lettori due giorni immersivi nel mondo dell’agricoltura sostenibile, parlando di innovazione, cultura e territorio. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La salute inizia a tavola. Campagna ad Agrofutura: “Il benessere? È social”

Cosa riportano altre fonti

La salute inizia a tavola. Campagna ad Agrofutura: “Il benessere? È social”

Riporta ilrestodelcarlino.it: Bologna, 14 maggio 2025 – Alimentazione e benessere psicofisico. Questo il titolo dello speech che venerdì pomeriggio per Agrofutura Festival vedrà come ospite Davide Campagna, food and fitness ...

Salute: Coldiretti e Campagna amica rinnovano supporto alla 'race for the cure' -2-

Da ilsole24ore.com: Domenica 11 maggio, Campagna Amica sara ... significa investire nella salute di oggi e di domani, costruendo una cultura della prevenzione che parta dalla tavola'.

"La salute inizia a tavola": a Boves un incontro rivolto ai giovani

Secondo targatocn.it: La salute si sa, inizia a tavola, e per questo è stato scelto questo appuntamento dedicato al benessere grazie al quale giovani e, perché no, meno giovani, potranno approfittare gratuitamente di ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Call of Duty Black Ops: Cold War la campagna

Approfondimento sulla campagna di? Call of Duty: Black Ops Cold War Con l?aiuto del direttore creativo senior di Raven, Dan Vondrak, abbiamo analizzato tre missioni della campagna: In trappola, Fracture Jaw ed Estremi rimedi.