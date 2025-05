La rivoluzione gentile di Italiano | come ha cambiato il calcio a Bologna

La rivoluzione gentile di Vincenzo Italiano ha trasformato il Bologna, riportando in città un trofeo assente da oltre cinquant'anni. La vittoria in Coppa Italia non rappresenta solo un trionfo sportivo, ma diventa un simbolo di rinascita e di visione, riscrivendo la storia calcistica e riaccendendo la passione dei tifosi rossoblù.

Vincenzo Italiano ha fatto l’impensabile: ha riscritto la storia del Bologna riportando in città un trofeo che mancava da oltre mezzo secolo. Una vera e propria impresa epica, degna dei più grandi racconti sportivi! La vittoria in Coppa Italia non è solo un trionfo: è un simbolo di rinascita, di visione, e di coraggio. Chi avrebbe mai immaginato che quel ragazzo di Ribera, cresciuto tra i campetti polverosi della Sicilia, sarebbe diventato l’artefice di una delle pagine più gloriose del calcio italiano? E invece eccolo lì, Italiano, con lo sguardo lucido e il taccuino sempre in mano, l’uomo che ha trasformato i sogni in realtà. Dalla pizzeria alla gloria. Un tempo disegnava schemi su tovaglioli di una pizzeria di provincia, oggi orchestra partite come un direttore d’orchestra geniale, portando il suo Bologna a dominare anche i giganti del calcio. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La rivoluzione gentile di Italiano: come ha cambiato il calcio a Bologna

Altre fonti ne stanno dando notizia

La rivoluzione gentile dei giardini

lanazione.it scrive: La rivoluzione gentile nel giardino contemporaneo (MDS Editore ... Un aspetto, questo, che ha interessato ed interessa storici, filosofi, architetti del paesaggio, letterati e poeti e moltissime ...

Un nome non è solo un nome: la rivoluzione gentile di Francesco

Riporta msn.com: In un mondo di complessità, ha scelto la semplicità. È la rivoluzione francescana del XXI secolo, gentile ma inesorabile. Una rivoluzione che non fa rumore, ma che scava in profondità.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Romulus, il regista Matteo Rovere : Non ? Il Trono di Spade italiano

Matteo Rovere, produttore e regista di?Romulus?, la serie Tv che racconta la nascita di Roma partendo dal mito che andr? in onda su Sky dal 6 novembre, racconta il nuovo progetto, svelando dettagli e curiosit?: dal protolatino, la lingua parlata dai personaggi, al cast e le location di un'iniziativa che in Italia non ha precedenti, fino al confronto scomodo con Game of Thrones.