La rivelazione di Elodie | Di Patrizi non è il mio vero cognome La nonna fuorilegge e il segreto sul padre – Il video

Elodie Di Patrizi svela il suo vero cognome, Canini, in un’intervista a R101, mentre si prepara per il tour negli Stadi. Racconta con ironia e tenerezza storie sulla sua famiglia, rivelando dettagli inediti sulla nonna fuorilegge e un segreto legato al padre. Scopriamo insieme le curiosità che si celano dietro la sua vita e la sua carriera.

Il vero cognome di Elodie non è Di Patrizi, come tutti la conoscono, ma Canini. A rivelarlo è lei stessa, in un’ospitata a R101, mentre si prepara al suo tour negli Stadi a Napoli e Milano. Durante l’intervista radiofonica, l’artista ha raccontato l’aneddoto con ironia e tenerezza: «Mio padre ha scoperto il suo vero cognome al liceo. Io non ho il mio vero cognome». La storia familiare è legata a un intreccio burocratico e sentimentale che affonda le radici in un’epoca in cui il divorzio non era ancora legale in Italia. May 14, 2025 La nonna «fuorilegge» di Elodie. Stando al racconto della cantante, sua nonna, infatti, era sposata con un uomo di nome Enzo Di Patrizi, ma successivamente si legò ad Angelo Canini, il vero nonno di Elodie. «Mia nonna era sposata con un signore di nome Enzo Di Patrizi. 🔗Leggi su Open.online

