La rivelazione di Elodie che spiazza tutti | Di Patrizi non è il mio vero cognome

Elodie sorprende i suoi fan con una rivelazione inaspettata: "Di Patrizi non è il mio vero cognome". Durante un'intervista su R1, la cantante condivide un aneddoto familiare che svela un lato inedito della sua identità. Questa confessione ha lasciato i suoi sostenitori senza parole, alimentando curiosità e interesse sulla sua storia personale.

Inedita confessione di Elodie: la cantante ha rivelato che il suo cognome Di Patrizi non è quello vero raccontando un aneddoto familiare. Elodie rivela: ”Di Patrizi non è il mio cognome”. Foto da IlSussidiario.net Confessione inedita che spiazza i fan della famosa e amatissima cantante Elodie. Su R101, nel corso della trasmissione ‘Good Times’ con Melita Toniolo e Marco Santini, l’artista ha voluto rivelare un aneddoto riguardante il suo vero cognome che non sarebbe Di Patrizi. Oltre a chiacchierare dei prossimi progetti e a presentare il nuovo album ‘Mi Ami Mi Odi’ Elodie ha confessato che il suo vero cognome è Canini. “Mio padre ha scoperto il suo cognome vero al liceo. Io non ho il mio vero cognome. Mia nonna era sposata prima che arrivasse la legge sul divorzio, con un signore di nome Enzo Di Patrizi. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - La rivelazione di Elodie che spiazza tutti: ”Di Patrizi non è il mio vero cognome”

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Elodie, la rivelazione sulla relazione con Iannone. "Sei incinta?" La risposta spiazza tutti

gazzetta.it scrive: Ospite a Che Tempo Che Fa, Elodie ha parlato della sua relazione con Andrea Iannone. Fazio le chiede: "Sei incinta?" e la sua risposta sorprende tutti.

Elodie: «Di Patrizi? Non è il mio vero cognome. Mia nonna era una fuorilegge e mio papà scoprì tutto al liceo»

Come scrive ilgazzettino.it: «Di Patrizi non è il mio vero cognome». A rivelarlo è Elodie durante un'intervista rilasciata a R101 dove - oltre a raccontare come sta procedendo la preparazione per ...

“Sei incinta?” La risposta di Elodie spiazza tutti

Secondo rds.it: Elodie è stata costretta a rispondere a domande del tutto inaspettate. Ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” per presentare “Mi ami mi odi”, uscito questo venerdì due maggio, si è trovata a parla ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Elodie super bomba sexy su instagram

Elodie è sempre molto attiva sui social media dove di solito regala anche qualche chicca ai suoi follower.