La risoluzione approvata in Regione | Gaza sta morendo il Governo agisca per mettere fine ai massacri di Israele

Il 14 maggio, l'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna ha approvato una risoluzione congiunta che chiede un intervento urgente del Governo, delle istituzioni europee e della comunità internazionale per porre fine ai massacri in Gaza. Questo appello mira a sensibilizzare su una grave crisi umanitaria che richiede azioni immediate e decisive per proteggere la popolazione colpita.

Oggi, 14 maggio nell'aula dell'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna è stata approvata una risoluzione congiunta dei gruppi di maggioranza che esprime un fermo e deciso appello al Governo, alle istituzioni europee e alla comunità internazionale per un intervento urgente sulla crisi umanitaria.

Gaza, il piano dello sterminio

Secondo altrenotizie.org: La risoluzione approvata lunedì dal gabinetto israeliano del primo ministro/criminale di guerra, Benjamin Netanyahu, ha tutto l’aspetto di una soluzione finale al “problema” palestinese nella striscia ...

