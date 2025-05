La proposta di matrimonio di Bastian Muller a Ilary Blasi | Si è inginocchiato di fronte a lei e ha chiesto di sposarlo L’indiscrezione del settimanale Chi

È ufficiale: Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti a coronare il loro sogno d'amore. La proposta di matrimonio, immortalata dal settimanale Chi, ha visto l'imprenditore inginocchiarsi davanti alla conduttrice, suggellando un momento magico durante una romantica fuga sul lago di Como. Un weekend da ricordare e un passo decisivo verso il futuro insieme.

Ilary Blasi e Bastian Muller sono pronti al grande passo. E l’ha decisione è arrivata in un weekend che profuma di svolta. La conduttrice e l’imprenditore tedesco sono stati fotografati durante una romantica fuga sul lago di Como. A documentare il momento è il settimanale Chi, che pubblica gli scatti della proposta di matrimonio, avvenuta su una barca affittata da Bastian. Anello in mano, sguardo emozionato e un gesto che non lascia spazio a dubbi: l’uomo si inginocchia e chiede a Ilary di sposarlo. Lei risponde con un bacio, stringendogli il volto tra le mani. Muller ha pianificato la sorpresa nel dettaglio. Ha preso un volo per l’Italia, è arrivato a Milano, dove Ilary era impegnata con le registrazioni di una puntata pilota accanto a Michelle Hunziker, e si è presentato con una Lamborghini gialla. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it