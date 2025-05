La proposta | | Al Morelli la neurologia

La proposta del movimento Rinascita Morelli Autonomo chiede che il dipartimento neurologico, neurochirurgico e riabilitativo, insieme alla "stroke unit", venga collocato presso l'ospedale Morelli di Sondalo. Ieri, la richiesta è stata presentata al presidente della conferenza dei sindaci, con l'auspicio di migliorare l'assistenza sanitaria nella regione.

Il movimento Rinascita Morelli Autonomo chiede che la collocazione del dipartimento neurologico, neurochirurgico e riabilitativo con la “ stroke unit “ sia presso l’ ospedale Morelli di Sondalo. "La proposta è stata recapitata ieri al presidente della conferenza dei sindaci, nell’auspicio che possa essere presa in considerazione da quest’ultima e dalla direzione generale della Asst Valtellina ed Alto Lario – dice Ezio Trabucchi, presidente del movimento popolare Morelli Autonomo –. Quando si parla di “stroke unit“ ci si riferisce a ospedali che hanno al loro interno posti letto dedicati alla degenza e alla riabilitazione delle persone colpite da ictus. Ciò che però contraddistingue un reparto del genere è l’equipe che si occupa della parte interventistica". Dopo aver ricordato che "l’organizzazione ospedaliera sta evolvendo sempre più verso un impianto di tipo dipartimental" e che questo modello "finora è stato applicato in modo formale ed è spesso legato alle singole figure professionali", nella missiva rivolta alla conferenza dei sindaci si dice che "la carenza di risorse impone una riorganizzazione rigorosa. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La proposta:: "Al Morelli la neurologia"

